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        Ardahan'da "26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" yapıldı

        Ardahan'ın Damal ilçesinde oluşan Atatürk silüetini izlemek amacıyla "26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 21:19 Güncelleme: 13.07.2025 - 21:19
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        Ardahan'da "26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" yapıldı
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        Ardahan'ın Damal ilçesinde oluşan Atatürk silüetini izlemek amacıyla "26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" gerçekleştirildi.

        İlçede düzenlenen etkinlik, yöresel kıyafetli halk oyunları ekibinin gösterisi, yöresel ve diğer sanatçıların konser vermesiyle başladı.

        Şenliklere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, eğlenceli vakit geçirdi. Akşam saatlerinde açık havada belirginleşen Atatürk silüetini izleyen katılımcılar, bu anı fotoğraf ve video çekerek kayıt altına aldı.

        Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, AA muhabirine, belediye olarak etkinliğin organizatörlüğünü değil, öncülüğünü yaptıklarını söyledi.

        Atatürk'ün adına yapılan bir etkinlik olduğunu belirten Çamlıyurt, "Bir kültürün, duruşun, inanışın şenliğidir bu. Sadece bir şenlik ya da festival olarak değil. Buradaki toplumun birliği bizim için çok önemli. Bunu olabildiğince geniş kapsamda yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Vatandaşlardan Dilara Çoban da çok duygulandığını dile getirerek, "İlk kez geliyorum. Silüeti gerçekten gördüm. Gölgesini görmek bile tüylerimi diken diken etti. Çok sevdim, çok hoşuma gitti. Bir daha olsa yine geleceğim." dedi.

        Didem Aras da silüeti ilk kez gördüğünü ve çok etkilendiğini ifade etti.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Semih Cembekli, Damal Kaymakam Vekili Elif Meram, Ardahan ve çeşitli illerden vatandaşlar katıldı.

        - Damal'da oluşan Atatürk silüeti

        Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

        Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz veya haziran aylarında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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