Ardahan'da "26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" yapıldı

Ardahan'ın Damal ilçesinde oluşan Atatürk silüetini izlemek amacıyla "26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" gerçekleştirildi.

İlçede düzenlenen etkinlik, yöresel kıyafetli halk oyunları ekibinin gösterisi, yöresel ve diğer sanatçıların konser vermesiyle başladı.

Şenliklere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, eğlenceli vakit geçirdi. Akşam saatlerinde açık havada belirginleşen Atatürk silüetini izleyen katılımcılar, bu anı fotoğraf ve video çekerek kayıt altına aldı.

Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, AA muhabirine, belediye olarak etkinliğin organizatörlüğünü değil, öncülüğünü yaptıklarını söyledi.

Atatürk'ün adına yapılan bir etkinlik olduğunu belirten Çamlıyurt, "Bir kültürün, duruşun, inanışın şenliğidir bu. Sadece bir şenlik ya da festival olarak değil. Buradaki toplumun birliği bizim için çok önemli. Bunu olabildiğince geniş kapsamda yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Dilara Çoban da çok duygulandığını dile getirerek, "İlk kez geliyorum. Silüeti gerçekten gördüm. Gölgesini görmek bile tüylerimi diken diken etti. Çok sevdim, çok hoşuma gitti. Bir daha olsa yine geleceğim." dedi.