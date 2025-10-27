Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi

        Ardahan'ın Posof ilçesinde öğrenci ve ailelerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 20:22 Güncelleme: 27.10.2025 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'ın Posof ilçesinde öğrenci ve ailelerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Posof İlkokulu'nda düzenlenen kermeste konuşan Kaymakam Mehmet Fatih Kestioğlu, Türk milletinin her fırsatta Gazze ve Filistin'in yanında olduğunu söyledi.

        Etkinliğin de bunun göstergesi olduğunu belirten Kestioğlu, "Kermes için duyarlılık gösteren başta öğrenciler olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Gazze'deki mazlumlara destek olmak amacıyla düzenlenen bu kermes bizim için anlamlı." dedi.

        Yoğun ilgi gösterilen kermeste elde edilecek gelir, Gazze'ye gönderilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Sigarayı bırakan emekli işçi "fidan" projesiyle topluma nefes olmaya çalışı...
        Sigarayı bırakan emekli işçi "fidan" projesiyle topluma nefes olmaya çalışı...
        Ardahan'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor
        Ardahan'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor
        "Buğday Tanesi" filminin Ardahan'da gösterimi yapıldı
        "Buğday Tanesi" filminin Ardahan'da gösterimi yapıldı
        Ardahan'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Ardahan'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da tepeler beyaza büründü
        Ardahan'da tepeler beyaza büründü