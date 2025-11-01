Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan Üniversitesi'nde "kampüste dikili bir ağacın olsun" etkinliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Ardahan Üniversitesi (ARÜ) yerleşkesinde "Kampüste dikili bir ağacın olsun" etkinliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 11:38 Güncelleme: 01.11.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan Üniversitesi'nde "kampüste dikili bir ağacın olsun" etkinliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan Üniversitesi (ARÜ) yerleşkesinde "Kampüste dikili bir ağacın olsun" etkinliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Üniversitede çevre bilincini güçlendirmek ve doğayla bütünleşen bir kampüs kültürünü oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte dikilen 202 fidana can suyu verildi.

        ARÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, fidanları Cumhuriyet'in 102. yılına armağan ettiklerini söyledi.

        Emiroğlu, "Fidan dikimi yalnızca bir çevre etkinliği değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara bırakılacak kalıcı bir değerdir. Cumhuriyetimizin 102. yılı anısına diktiğimiz bu fidanlar, yalnızca toprağa kök salacak canlılar değil, aynı zamanda öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve tüm üniversite bileşenlerinin bu topraklardaki varlığının sembolleridir." dedi.

        - "Ardahan oksijen oranı bakımından Türkiye'nin en düşük illerinden biri"

        Emiroğlu, etkinlikte kendilerine fidan desteğinde bulunan Hakan Bayraktar'a teşekkür etti.

        Mezun olacak öğrencilerin Ardahan ile bağlarını simgeleyen bir izinin kalmasını istediklerini vurgulayan Emiroğlu, "Ardahan'ın oksijen oranı bakımından Türkiye'nin en düşük illerinden biri olması, bizlere bu tür çevresel girişimlerin ne denli elzem olduğunu hatırlatıyor. Peygamberimizin 'Kıyamet kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz.' sözünü hatırlatarak, üretmenin, yaşatmanın ve umudu diri tutmanın medeniyetimizdeki yerini yeniden düşünmemiz gerektiğini vurgulamak isterim. Bugün diktiğimiz her fidan, bu düşüncenin somut bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, ARÜ Genel Sekreteri Hüseyin Caner Akkurt, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!

        Benzer Haberler

        Türkgözü Gümrük Kapısı güzergahında yere çöp atanlara ceza uygulanmaya başl...
        Türkgözü Gümrük Kapısı güzergahında yere çöp atanlara ceza uygulanmaya başl...
        Ardahan'da hava eksi 10 dereceye düştü, kırağı oluştu
        Ardahan'da hava eksi 10 dereceye düştü, kırağı oluştu
        Yurtta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan'da...
        Yurtta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan'da...
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 10 aylık terör ve asayiş verilerini paylaşt...
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 10 aylık terör ve asayiş verilerini paylaşt...
        Kar ve buzlanma nedeniyle Ilgar Geçidi'nde TIR'lar mahsur kaldı
        Kar ve buzlanma nedeniyle Ilgar Geçidi'nde TIR'lar mahsur kaldı
        Ardahan Karaçay Kanyonu'nda yapımı tamamlanan seyir terası açıldı
        Ardahan Karaçay Kanyonu'nda yapımı tamamlanan seyir terası açıldı