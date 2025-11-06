Ardahan'da bataklığa saplanan büyükbaş hayvanı elektrik ekipleri kurtardı
Ardahan'ın Hanak ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan, Aras EDAŞ ekiplerince kurtarıldı.
Ortakent Mahallesi'ne arıza gidermek için gelen Aras EDAŞ ekipleri, meraya otlamaları için bırakılan büyükbaş hayvanlardan birinin bataklığa saplandığını fark etti.
Ekipler, hayvanı önce elle, ardından bağladıkları iple çekerek, yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından kurtardı.
Hayvan yeniden merada otlamaya bırakılırken, çevredekiler ekiplere teşekkür etti.
