        Ardahan Haberleri

        Ardahan'da bataklığa saplanan büyükbaş hayvanı elektrik ekipleri kurtardı

        Ardahan'ın Hanak ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan, Aras EDAŞ ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 13:37 Güncelleme: 06.11.2025 - 13:37
        Ardahan'da bataklığa saplanan büyükbaş hayvanı elektrik ekipleri kurtardı
        Ardahan'ın Hanak ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan, Aras EDAŞ ekiplerince kurtarıldı.

        Ortakent Mahallesi'ne arıza gidermek için gelen Aras EDAŞ ekipleri, meraya otlamaları için bırakılan büyükbaş hayvanlardan birinin bataklığa saplandığını fark etti.

        Ekipler, hayvanı önce elle, ardından bağladıkları iple çekerek, yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından kurtardı.

        Hayvan yeniden merada otlamaya bırakılırken, çevredekiler ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

