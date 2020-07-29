Ardahan’da çevre düzenleme ve temizlik seferberliği

Ardahan Belediyesi il genelinde çevre düzenleme ve temizlik seferberliği başlattı.

Ardahan’ının her noktada çalışmalarını sürdüren Ardahan Belediyesi ekipleri, park, bahçelerde çim biçimi ve yabani ot temizliği, kaldırım ve park yıkama ile birlikte mahalle aralarında yabani ot biçme çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ayrıca mezarlıklarda ot biçme ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı.

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