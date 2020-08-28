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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan AFAD Müdürü Ors'un organları 4 hastaya can ve ışık oldu

DHA

Ardahan AFAD Müdürü Ors'un organları 4 hastaya can ve ışık oldu


Deniz BAŞLI-Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)GÖREVİ başında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Ardahan AFAD Müdürü Fırat Ors'un (48) organları, 4 hastaya umut oldu. Ors'un ailesi tarafından bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri ve 1 korneası, organ bekleyen 4 hastaya nakledildi.
Ardahan'da yaklaşık 18 yıldır AFAD Müdürlüğü görevinde olan Fırat Ors, 24 Ağustos günü makam odasında fenalaştı. Mesai arkadaşları tarafından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ors, ilk müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ors'un 27 Ağustos günü beyin ölümü gerçekleşti.
Ardahan İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, Ors'ın ailesiyle görüşerek, organ nakli için destek istedi. Ailenin kabul etmesi üzerine Ors'un 2 böbreği, karaciğeri ve 1 korneası operasyonla alındı. Görevi boyunca yüzlerce hayat kurtaran Fırat Ors'tan alınan organlar, Erzurum'da organ bekleyen 4 hastaya nakledildi. 
TÖREN DÜZENLENDİ
Öte yandan Fırat Ors için bugün valilik binası önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Hüseyin Öner, Ors'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Fırat müdürümüz, AFAD müdürü olmasının yanında verilen her vazifeyi layıkıyla yerine getiren, hiçbir görevden asla geri durmayan, insanlığıyla, kişiliğiyle örnek bir kamu görevlisiydi. Çok başarılı bir yöneticiydi. Çalışma arkadaşlarının ve çevresinin çok sevdiği bir insandı. Ani gelişen talihsiz bir hastalık sonucu kıymetli müdürümüz, ne yazık ki hayata tutunamayarak, genç yaşta aramızdan ayrıldı. Kendisi iyi bir hayat kurtarıcı, yardımsever insan ve 3 kız babasıydı. Geride, asla unutulmayacak izler bıraktı. Fırat Ors müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Çok kıymetli ailesinin ve çalışma arkadaşlarının başı sağolsun. Mekanı cennet olsun."
Törenin ardından Ors'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Artvin'in Yusufeli ilçesine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2020-08-28 17:43:44

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