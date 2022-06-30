I. Uluslararası Arı Bilimleri Kongresi online olarak gerçekleştirildi

Ardahan’ın Hanak ilçesinde birçok çiftçi için eğitim programları düzenleyen Doç. Dr. Ulaş Acaröz, uluslararası kongre etkinlikleri çerçevesinde 1. Uluslararası Arı Bilimleri Kongresi’ne başkanlık etti.

I. Uluslararası Arı Bilimleri Kongresi (International Congress on Bee Sciences) (Icbees), Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimlik ve Halk Sağlığı Derneği (VEHADER), Zafer Teknopark ve AKÜ

Teknoloji Transfer Ofisi destekleriyle 3 gün süreyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Kongrenin bilim kurulunu 160’den fazla üniversiteden 211 bilim insanı oluşturdu. Kongreye Belçika, Fransa, İsveç, İtalya, İspanya, Portekiz, Romanya, Venzuela, Brezilya, Hindistan, Fas, Yunanistan, Sırbistan, Cezayir, Polonya, Hırvatistan, Malezya, ve Türkiye’den oluşan 18 farklı ülkeden, alanlarında uzman, dünyaca tanınmış 26 davetli konuşmacı katıldı.

Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ulaş Acaröz’ün sunuş konuşması ile başladı. Acaröz konuşmasında Arıcılık ve Arı ürünlerinin önemine vurgu yaptıktan sonra kongreye 50’den fazla ülkeye ulaşan katılımdan duydukları mutluluğu ifade ederek kongrenin bu aşamaya gelmesindeki destekleri için Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş’a ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Civelek’e teşekkür etti. Akabinde AKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Civelek, ArnavutlukTiran Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erinda Lika, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Pakistan Lahore Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talat Naseer Pasha’nın açılış konuşmaları ile devam edildi. Açılış konuşmalarında arıların insan hayatındaki önemine vurgu yapıldı. Kongrenin farklı ülke ve alanlarda araştırmacılar ile profesyonelleri bir araya getireceği vurgulandı.100’den fazla bilimsel bildirinin sunulduğu I. Uluslararası Arı Bilimleri Kongresinde oldukça geniş bir bilimsel katılım gerçekleşti. Arıcılık, Arı Hastalıkları, Arı Ürünleri ve Kullanım Alanları ile ilgili konuların ele alındığı kongreye 500’e yakın arı konusunda çalışmaları bulunan bilim insanı ve sivil toplum örgütleri temsilcisi katılım sağladı. Ardahan’dan da Hanak TEMA Vakfı Temsilcisi Akın Saraçoğlu’nun katılım sağladığı kongre hakkında Doç. Dr. Ulaş Acaröz ile bölgemizde önemli çiftçi eğitimleri gerçekleştirdiklerini bu anlamda olumlu geri dönüş aldıklarını, önümüzde eğitim dönemi içinde bu önemli kongrenin Ardahan’da uluslararası hocalarımızı misafir ederek 2.sini düzenlemek için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

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