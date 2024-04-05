Ardahan merkezde seçimler yenilenecek

Ardahan İl merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.

AK Parti İl Başkanlığı, tüm sandıkların yeniden sayımı ve seçimin iptali için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

Kurul, AK Parti'nin dilekçelerle sunduğu delillere dayanarak oy çokluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

AK Parti Ardahan Seçim İşleri Başkanı Avukat Mehmet Kurukaya, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Ardahan halkının iradesinin arkasında durmak için bir araya geldiklerini söyledi.