Arefe günü bankalar açık mı? 5 Haziran Perşembe arefe günü bankalar saat kaça kadar açık?
Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Hafta içi olması nedeniyle arefe günü bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, şubelere gitmeden önce bankaların saat kaça kadar açık olduğunu öğrenmek istiyor. Bu kapsamda ''Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Para çekmek veya göndermek isteyenler ise havale ve EFT saatlerini araştırıyor. Peki, 5 Haziran 2025 Perşembe arefe günü bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü, kaça kadar açık, EFT ve havale yapılır mı? İşte, arife günü banka çalışma saatleri...
Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu sebeple kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, şubelere gitmeden önce bayram öncesi olan arefe gününde bankaların çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Peki, 5 Haziran 2025 Perşembe arefe günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü, EFT ve havale yapılır mı? İşte, Kurban Bayramı arife günü banka çalışma saatleri 2025…
5 HAZİRAN 2025 AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Arefe günü yarım gün tatil olduğundan öğleden sonra bankalar kapalı olacak.
Buna göre, bankalar 5 Haziran 2025 Perşembe günü öğlene kadar çalışacak. Öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle bankalar hizmet vermeyecek.
BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Resmi tatil günlerinde kamu kurumları, özel ve devlet bankaları, üniversiteler ve okullar kapalı oluyor.
Kurban Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle bankalar, 6-9 Haziran tarihlerinde hizmet vermeyecek.
BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı. Kurban Bayramı tatili, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlayacak olup 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek.
Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran 2025 tarihinde dönülecek. Buna göre bankalar, 10 Haziran Salı gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.
BAYRAMDA EFT HESABA GEÇER Mİ?
EFT farklı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen para transferi olduğundan resmi tatillerde EFT’ler hesaba geçmez.
Resmi tatilin sona erdiği ve normal mesainin başladığı tarihte EFT’ler hesaba aktarılır. Kurban Bayramı sona erdikten sonra 10 Haziran Salı günü saat 09.00’dan sonra EFT’ler hesaplara aktarılacak.
BAYRAMDA HAVALE YAPILIR MI?
Havale ise aynı bankalar üzerinden yapılan para transferi olduğundan 7-24 kullanılabilir. Milli bayramlar, dini bayramlarda havale yapılabilir.