Arife günü nedir, faziletleri nelerdir? İşte arife günlerinin İslamiyet'teki önemi
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle arife günü ve bu günün faziletleri yeniden gündeme geldi. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan arife günü, Müslümanlar için dua, tövbe ve ibadetle değerlendirilen mübarek zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Hadislerde de faziletine dikkat çekilen bu günde yapılan ibadetlerin sevabının büyük olduğuna inanılıyor. Peki, arife günü nedir ve neden bu kadar önemli kabul edilir? İşte detaylar…
ARİFE GÜNÜ NEDİR?
Arefe günü, İslam dünyasında bayramdan bir gün önce idrak edilen ve manevi değeri yüksek kabul edilen özel bir gündür. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’ndan önce gelen bu gün, Müslümanlar için dua, tövbe ve ibadetle geçirilen önemli zamanlardan biri olarak görülür. Özellikle Kurban Bayramı arefesi, hac ibadetinin en önemli rükünlerinden biri olan Arafat vakfesinin gerçekleştiği gün olması nedeniyle ayrı bir önem taşır.
ARİFE GÜNÜ FAZİLETLERİ
Arefe günü, İslam alimlerine göre dua ve ibadetlerin kabulüne daha fazla vesile olan mübarek günlerden biri olarak kabul edilir. Hadislerde bu günün faziletine dikkat çekilmiş ve Müslümanların bu zamanı ibadetle değerlendirmesi tavsiye edilmiştir. Bu nedenle birçok kişi Arefe gününde dua etmek, tövbe etmek, Kur’an okumak ve zikir yapmak gibi ibadetlere yönelir.
Arefe günü yapılan ibadetlerin sevabının büyük olduğuna inanılır. Bu sebeple Müslümanlar gün boyunca İhlas Suresi başta olmak üzere çeşitli sureleri okuyarak, dua ederek ve Allah’tan af dileyerek bu mübarek günü değerlendirmeye çalışır. Özellikle İhlas Suresi’nin hadislerde Kur’an’ın üçte birine denk sevap kazandırdığı ifade edildiği için Arefe günü sıkça okunması tavsiye edilen sureler arasında yer alır.
ARİFE GÜNÜ FAZİLETLERİNE DAİR HADİSLER
Arefe günü en faziletli dua günlerinden biridir
Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
“Duanın en hayırlısı Arefe günü yapılan duadır.”
(Tirmizî, Deavât 122)
Bu hadis nedeniyle Arefe günü Müslümanlar için dua ve tövbenin en kıymetli zamanlarından biri olarak kabul edilir.
Arefe günü günahların bağışlanması
Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
“Arefe günü tutulan orucun, geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefaret olmasını Allah’tan umarım.”
(Müslim, Sıyâm 196)
Bu hadis, Arefe gününün bağışlanma ve arınma açısından ne kadar önemli görüldüğünü gösterir.
Allah’ın kullarını en çok affettiği gün
Bir başka hadiste ise şöyle buyrulmuştur:
“Allah’ın kullarını ateşten en çok azat ettiği gün Arefe günüdür.”
(Müslim, Hac 1348)
Bu nedenle Arefe günü tövbe etmek, dua etmek ve ibadet etmek için en kıymetli günlerden biri olarak kabul edilir.