ARİFE GÜNÜ FAZİLETLERİ

Arefe günü, İslam alimlerine göre dua ve ibadetlerin kabulüne daha fazla vesile olan mübarek günlerden biri olarak kabul edilir. Hadislerde bu günün faziletine dikkat çekilmiş ve Müslümanların bu zamanı ibadetle değerlendirmesi tavsiye edilmiştir. Bu nedenle birçok kişi Arefe gününde dua etmek, tövbe etmek, Kur’an okumak ve zikir yapmak gibi ibadetlere yönelir.

Arefe günü yapılan ibadetlerin sevabının büyük olduğuna inanılır. Bu sebeple Müslümanlar gün boyunca İhlas Suresi başta olmak üzere çeşitli sureleri okuyarak, dua ederek ve Allah’tan af dileyerek bu mübarek günü değerlendirmeye çalışır. Özellikle İhlas Suresi’nin hadislerde Kur’an’ın üçte birine denk sevap kazandırdığı ifade edildiği için Arefe günü sıkça okunması tavsiye edilen sureler arasında yer alır.