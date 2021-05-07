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Arefe günü resmi tatil mi? 2021 Remazan bayramı arefe günü ne zaman, tatil mi?

Müslümanların gündeminde Ramazan bayramı arefesi var. İslam dini için bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Ramazan ayının bitmesine günler kala Ramazan Bayramı tatili araştırılmaya başladı. Bilindiği gibi milli bayramlar gibi dini bayramlar da resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı arefe günü de resmi tatil sayılıyor mu? 2021 Arefe günü resmi tatil mi? İşte Ramazan bayramı arefe gününe dair merak edilenler...

Arefe günü resmi tatil mi? 2021 Remazan bayramı arefe günü ne zaman, tatil mi?

Ramazan bayramı için gerş sayım başlamışken, günümüzde dini bayramların önceki günü anlamına gelen Arefe gününün resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. 2021 Ramazan ayının sonunda kutlanacak olan Ramazan bayramı araştırılıyor. Ramazan Bayramı 1, 2 ve 3. günü resmi tatil olarak kabul ediliyor ve kamu kurum kuruluşlarında ve çoğu işyernde bayram süresince mesai yapılmıyor. Peki, Ramazan Bayramı arefe günü resmi tatil olacak mı? 2021 Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan bayramına kısa süre kala arefe günü merak edilmeye başlandı. Arefe günü 12 Mayıs Salı günü olacak. 13 Mayıs'ta Ramazan bayramının ilk günü olarak kutlanacak.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL OLACAK MI?

Arefe günü resmi tatil ya da idari izin sayılacak mı? soruları merak ediliyordu. Arefe günü yarım gün tatil olacak. Böylelikle Ramazan bayramı tatili başlyacak.

Arefe sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır.

Arefe sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.

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