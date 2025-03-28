Arife günü resmi tatil mi? 29 Mart 2025 Ramazan Bayramı arifesi resmi tatil mi, yarım gün mü?
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları da gündeme gelmeye başladı. Bu yıl 30 Mart Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı ile beraber arife günü hakkında 'Arife tatil mi?' araştırması yapılıyor. Peki, arife günü tatil mi, yarım gün mü? İşte, detaylar...
Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala, tatil planları da şekillenmeye başladı. 2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayıp 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bu doğrultuda, bayramdan bir gün önceye denk gelen 29 Mart Cumartesi gününün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 2025 yılı Ramazan Bayramı arife günü tatil mi? İşte, detaylar...
29 MART 2025 RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ TATİL Mİ?
Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek 29 Mart Cumartesi yarım gün resmi tatil olarak geçiyor ve saat 13.00 itibarıyla tatil başlıyor.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ
29 Mart arife: Saat 13.00 itibarıyla tatil
30 Mart bayramın ilk günü: Resmi tatil
31 Mart bayramın ikinci günü: Resmi tatil
1 Nisan bayramın üçüncü günü: Resmi tatil