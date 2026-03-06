Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Arefe günü tarihi: Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi olacak?

        Arefe günü tarihi: Ramazan Bayramı Arefe günü hangi güne denk geliyor, tatil mi?

        2026 yılının Ramazan ayı devam ederken, yaklaşan Ramazan Bayramı tatili vatandaşların gündeminde yer alıyor. Veliler, öğrenciler ve çalışanlar bayramın hangi tarihlere denk geldiğini ve Arefe gününün nasıl uygulanacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 13:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        On bir ayın sultanı Ramazan ayı yurt genelinde idrak edilmeye devam ediyor. Ramazan'ın yarısı geride bırakılırken, Ramazan Bayramı araştırmaları hız kazandı. Bayram öncesinde son orucun tutulacağı arefe gününün hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Tatil planı yapmak isteyen binlerce vatandaş, Bayram tatilinin kaç gün süreceğini araştırıyor. Bu kapsamda "Ramazan Bayramı arife günü tatil mi, yarım gün mü, bayram tatili kaç gün sürecek?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Aynı gün Ramazan ayının son orucu tutulacak.

        3

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2026 yılının Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek.

        4

        AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

        Arefe günü, resmi tatil takviminde tam gün tatil olarak yer almaz ve yarım gün çalışma uygulanır. Kamu kurum ve çoğu özel sektörde çalışanlar genellikle öğleye kadar mesai yapar ve öğleden sonra tatil uygulanır.

        5

        RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

        Ramazan Bayramı tatili, arefe gününün yarım gün sayılmasıyla birlikte 3,5 gün sürecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası