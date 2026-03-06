Arefe günü tarihi: Ramazan Bayramı Arefe günü hangi güne denk geliyor, tatil mi?
2026 yılının Ramazan ayı devam ederken, yaklaşan Ramazan Bayramı tatili vatandaşların gündeminde yer alıyor. Veliler, öğrenciler ve çalışanlar bayramın hangi tarihlere denk geldiğini ve Arefe gününün nasıl uygulanacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar…
On bir ayın sultanı Ramazan ayı yurt genelinde idrak edilmeye devam ediyor. Ramazan'ın yarısı geride bırakılırken, Ramazan Bayramı araştırmaları hız kazandı. Bayram öncesinde son orucun tutulacağı arefe gününün hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Tatil planı yapmak isteyen binlerce vatandaş, Bayram tatilinin kaç gün süreceğini araştırıyor. Bu kapsamda "Ramazan Bayramı arife günü tatil mi, yarım gün mü, bayram tatili kaç gün sürecek?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Aynı gün Ramazan ayının son orucu tutulacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 yılının Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek.
AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Arefe günü, resmi tatil takviminde tam gün tatil olarak yer almaz ve yarım gün çalışma uygulanır. Kamu kurum ve çoğu özel sektörde çalışanlar genellikle öğleye kadar mesai yapar ve öğleden sonra tatil uygulanır.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ramazan Bayramı tatili, arefe gününün yarım gün sayılmasıyla birlikte 3,5 gün sürecek.