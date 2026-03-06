On bir ayın sultanı Ramazan ayı yurt genelinde idrak edilmeye devam ediyor. Ramazan'ın yarısı geride bırakılırken, Ramazan Bayramı araştırmaları hız kazandı. Bayram öncesinde son orucun tutulacağı arefe gününün hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Tatil planı yapmak isteyen binlerce vatandaş, Bayram tatilinin kaç gün süreceğini araştırıyor. Bu kapsamda "Ramazan Bayramı arife günü tatil mi, yarım gün mü, bayram tatili kaç gün sürecek?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...