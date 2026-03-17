Arefe günü yarım gün mü, tatil mi? Ramazan Bayramı arife günü ne zaman?
Ramazan ayının sonuna yaklaşırken arefe günü araştırmaları hız kazandı. Bayramdan önceki gün olarak sayılan arefe günü, yurt genelinde Ramazan'ın son orucu tutulacak. Arefe gününün ardından Ramazan Bayramı başlayacak ve 3 gün sürecek. Peki, Arefe günü yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar...
RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
2026 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek ve aynı gün son oruç tutulacak.
AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?
Arefe günü, yarım gün kabul edilirken öğleden sonra kamu kurumları tatil olacak. Bu kapsamda 19 Mart Perşembe günü saat 13.00’ten sonra resmi tatil başlayacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 yılının Ramazan bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 3 gün olacak. Bu doğrultuda Ramazan bayramı tatili, arife gününün yarım gün sayılmasıyla birlikte toplam 3,5 gün sürecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2026
Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar