        Arefe günü yarım gün mü, tatil mi? 2026 Ramazan Bayramı arife günü hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

        Arefe günü yarım gün mü, tatil mi? Ramazan Bayramı arife günü ne zaman?

        Ramazan ayının sonuna yaklaşırken arefe günü araştırmaları hız kazandı. Bayramdan önceki gün olarak sayılan arefe günü, yurt genelinde Ramazan'ın son orucu tutulacak. Arefe gününün ardından Ramazan Bayramı başlayacak ve 3 gün sürecek. Peki, Arefe günü yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 17.03.2026 - 11:29 Güncelleme:
        On bir ayın sultanı Ramazan'ın sonuna gelinirken, arefe günü gündeme geliyor. Bayrama hazırlık yapacak vatandaşlar, Ramazan’ın son orucunun tutulduğu ve bayram öncesi hazırlıkların tamamlandığı arefe günü tarihini merak ediyor. Arefe gününün hemen ardından 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı başlıyor. Bu kapsamda "Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü, bayram tatili kaç gün sürecek?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

        2026 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek ve aynı gün son oruç tutulacak.

        AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

        Arefe günü, yarım gün kabul edilirken öğleden sonra kamu kurumları tatil olacak. Bu kapsamda 19 Mart Perşembe günü saat 13.00’ten sonra resmi tatil başlayacak.

        RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        2026 yılının Ramazan bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 3 gün olacak. Bu doğrultuda Ramazan bayramı tatili, arife gününün yarım gün sayılmasıyla birlikte toplam 3,5 gün sürecek.

        RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2026

        Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Beton blokları aştı, kahretti!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Banksy'nin kimliği ortaya çıktı
        40 milyon dolar zararda
        Konutta reel düşüşe devam
        SGK’dan prim iadesi nasıl alınır?
        Oscar kutlamasını hamburgercide yaptı
