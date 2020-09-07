Arem isminin anlamı merak konusu oldu. Arem ismi ne demek? Arem ismi Kuran-ı Kerim'de geçiyor mu? İşte Arem ismi hakkında detaylar...

AREM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Sıfat olan Arem kelimesi, Türkiye'de isim olarak da kullanılmaktadır.

Kelimesinin anlamı "alaca" veya "Benekli cisim" demektir.

Arapça kökenli olmasına karşın Osmanlıca bir kelime olan Arem asıl olarak "A'rem" şeklinde okunuyor.

Arem isminin kullanıldığı bölgelerde "Aram" ismi de genellikle kullanılır.

Aram da Osmanlıca kökenli ancak yine Arapça'dan geçme bir kelimedir. Kelimenin anlamı ise "Çölde bilinçli şekilde birileri tarafından konulan hedef, nişan" olarak kullanılır.

Aram aynı şekilde "Durma eğlenme, dinlenme, yerleşme istirahat, karar kılma" gibi anlamlarda da kullanılır.

Arangah kelimesi yine aynı kökenden gelir ve dinlenilecek yer anlamında kullanılır.