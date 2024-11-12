Son dönemlerde kozmetik ürün raflarının hemen hemen hepsinde yerini alan argan yağı, özellikle saç ve cilt bakım ürünlerinde göze çarpar. Şampuan ve cilt bakım ürünlerinde rastlanılan bu yağ, özellikle saça parlaklık getirmesiyle tercih edilir. Doğal bir yapıya sahip olan argan yağı, içeriğindeki yoğun vitamin ve omegalar sayesinde saça güçlü bir nem sağlıyor. Peki argan yağı saça nasıl uygulanır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

ARGAN YAĞI NEDİR ve SAÇA FAYDALARI NELER?

REKLAM Argan yağı, ana vatanı Fas olan, argan ağacı çekirdeklerinden elde edilen bitkisel bir yağdır. Dünyanın dört bir yanında kullanılan bu çekirdekler, özel nitelikleriyle birçok kozmetik firmasının yararlandığı doğal kaynaklardır. Argan çekirdeklerinden çıkan yağın içinde zengin oranda E vitamini ve temel yağ asidi mevcuttur. Bu içerikler saçların yanı sıra cilt için de oldukça faydalıdır. Daha çok mayıs ve haziran döneminde olgunlaşan meyveler, argan yağı için yeni çekirdek mahsülleri verir. Yağın elde edilişi için ise Fas ülkesine özgü bir yöntem kullanılır. Özel teknikler sonrası elde edilen argan yağı, doğrudan uygulanabileceği gibi bakım ürünleriyle de alınabilir. İşte bazı argan yağı saça faydaları;

Sağlıklı bir saç yapısı elde etmek için nem dengesini argan yağı ile sağlayabilirsiniz. Güç içinde yoğun şekilde yıpranan saçlara yeterli nem dengesi sağlandığında saçın ihtiyaç duyduğu besin sağlanmış olur.

Saç tellerini ve deri dokusunu kimyasal ürünlerin olumsuz etkisinden korumak için argan yağı kullanabilirsiniz. Özellikle yoğun olarak kimyasala ve uygulamaya maruz kalmış saçlar için argan yağı sıkça tercih edilir.

Argan yağı, saça göz alıcı bir parlaklık kazandırır ve canlı görüntüye katkıda bulunur. Ayrıca saçların daha sağlıklı görünmesi için de önemli bir içeriktir.

Saçlara esneklik ve hacim kazandırmaya yardımcıdır. Bunun yanı sıra koparak dökülmelerin önüne geçmesiyle de öne çıkar. Ancak argan yağının hacim amacı için düzenli olarak kullanılması tavsiye edilir.

Yoğun ısıl işlemlerden hasar görmüş saçların yeniden canlanması ve sağlıklı görünmesine destek olan argan yağı, özellikle kuaförler tarafından sıkça tavsiye edilir. REKLAM ARGAN YAĞI SAÇA NASIL UYGULANIR? Peki argan yağı saça nasıl uygulanır? Rutin kullanım şekline sahip olan kozmetik ürünlerinin yanı sıra argan yağını tek başına kullanmak isteyenler de vardır. Bu noktada argan yağının farklı kullanım yöntemlerini denemek gerekir. Bunların başında ise sıcak havlu yöntemi gelir. Bu, bazıları tarafından “bakım maskesi” olarak geçer ve argan yağının kullanımında sıkça uygulanır. Uygulama adımları ise şöyledir; Argan yağını saç ve saç derisine masaj yapma yöntemiyle güzelce yedirin.

Önceden kaynar suda beklettiğiniz suyu sıktığınız bir havluyu alın ve saçlarınızı sarın.

Bu hâlde yaklaşık bir saat kadar bekleyebilirsiniz.

Saçınızda argan yağı ve havlu ile bir saat kadar bekledikten sonra saçınızı yine ılık su ile iyice durulayabilirsiniz.

Düzenli olması ve sonuç elde edilebilmesi adına bu uygulamayı haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

Bu uygulamanın haftada 3 kereden fazla yapılmaması tavsiye edilir. REKLAM Bu uygulamanın sabah ve akşam olmak üzere her gün yapılacağı versiyonunda ise argan yağının miktarı azaltılabilir. Yalnızca birkaç damla argan yağının avuca alınması ve tüm saça nazik şekilde yayılmasıyla uygulanabilir. Bu yöntem, günlük nemlendirme ile saçın kuru olmasının önüne geçmeye yardımcıdır.

ARGAN YAĞI SAÇA ZARARLARI Argan yağı saça zararları için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz; Aşırı kullanımda fazla yağlı bir görüntü ile yapışkan hisse neden olabilir.

Saç derisini aşırı derecede nemlendirme özelliğine sahiptir. Bununla beraber saç derisinde kaşıntı ya da yağlanma yapabilir.

Alerjik reaksiyon gösterebilir, hassas ciltlerde döküntüye sebep olabilir.

Saçı kırılgan hâle getirerek yıpranmasına neden olabilir.

Hacim kaybı ve ağırlaşma gibi negatif etkiler yaratabilir.

Saçın hızlı kirlenmesine sebebiyet verebilir. Fazla kir, toz ve yağın oluşumuna alan açabilir.

Yağlı saçlarda kullanıma uygun olmayabilir. REKLAM Bu zararlardan korunmak adına dozajının ve yoğunluğunun iyi ayarlanmasında fayda vardır. ARGAN YAĞI SAÇA NE ZAMAN SÜRÜLÜR? Peki argan yağı saça ne zaman sürülür? Bunu yapmak için saçınızın temiz olduğu anları beklemelisiniz. Islak saça uygulamak, çoğunlukla en etkili yöntem olarak kabul edilir. Temiz saçları nemlendirme ve besleme özellikleriyle dikkat çeker. Birkaç damla argan yağı avuç içine alınarak dağıtılır ve saç uçlarına nazik şekilde masaj yapılabilir. Bu şekilde ideal oran sağlanır ve saça gereken yumuşaklık verilebilir.

Uygulama için ise saçları şampuanladıktan sonra su fazlasını havluyla almak gerekir. Sonrasında birkaç damla argan yağını saç uçlarından başlayarak uygulama yapmak önerilir. Argan yağını saç tellerinin tamamına yedirebilmek için yağın avuç içine alınması ve ısıtılması gerekir. Sonrasında nazikçe uygulama yapılabilir. Ardından tarak yardımıyla nazikçe taranmalı ve nemin hapsolması için 5 - 10 dakika kadar beklenmelidir. Sonrasında saç durulanabilir. REKLAM ARGAN YAĞI SAÇ için KULLANIMI

Argan yağı saç için kullanımı önerilen bir bitkisel üründür. Bu noktada bir diğer uygulama yöntemi de durulamadan yapılan saç maskesi olarak öne çıkar. Nemli saçların ucundan dibine kadar argan yağı ile uygulama yapılması yöntemidir. Saç, bu uygulama sonrası yağlı bir görünüm alsa da korkulmasına gerek yoktur. Yeterli nemlendirmenin sağladığı düşünülüyorsa saç kurutma makinesi yardımıyla kurutmaya başlanır. Bu yöntemde ekstra bir durulamaya gerek yoktur. Bu sayede hızlıca şekil alan ve yumuşayan saçlara sahip olmak mümkündür.