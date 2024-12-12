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        Haberler Gündem Güncel Arhavi'de yeni heyelan riski uyarısı! | Son dakika haberleri

        Başkan Ataselim: Yağışlarla birlikte yeni bir heyelan riski var

        Artvin'in Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, ilçenin Kıyıcık mevkisinde geçen Cumartesi gecesi meydana gelen ve 4 gencin ölümü ile sonuçlanan heyelanın ardından bölgede tehlikenin henüz geçmediğini, yağışlarla birlikte yeni bir heyelan riskinin olduğunu işaret edip, vatandaşları uyardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:19
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        Arhavi'de yeni heyelan riski uyarısı!
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde 7 Aralık Cumartesi gecesi meydana gelen ve 4 gencin hayatını kaybettiği heyelanın ardından bölgede yol temizleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

        Bölgedeki son durumla ilgili açıklamada bulunan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, heyelanın durma noktasına geldiğini belirterek, bugün beklenen yoğun yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

        "HEYELAN RİSKİ OLDUKÇA YÜKSEK"

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        Başkan Ataselim, "Heyelandan sonra ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı. Yol güvenliği şu anda tek yönlü olarak sağlanmış durumda. Ancak heyelan durmuş gibi görünse de tehlike hâlâ devam ediyor. Bugün başlayacak olan yoğun yağışlarla birlikte ikinci bir heyelan riski oldukça yüksek" dedi.

        "VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"

        Karayolları ekiplerinin heyelan alanında kalıcı bir çözüm bulmak için proje hazırladığını kaydeden Ataselim, "Bu projeler kısa sürede tamamlanacak. Devletimiz, tüm kurumlarıyla bu afette yanımızda oldu. 30'a yakın iş makinesi ve 250 personelle bölgedeki çalışmaları tamamladık. Ancak vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

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        #yerel haberler
        #Artvin Haberleri
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