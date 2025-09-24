Arhavi nerede? Arhavi hangi şehirde, ilde, bölgede?

İlçenin coğrafi yapısı, onun hem ulaşımını zorlaştırmış hem de doğal ve kültürel kimliğinin korunmasına yardımcı olmuştur. Arhavi hangi ilde yer aldığı, yani Artvin gibi sarp bir coğrafyanın parçası olması, onun kendine has karakterini pekiştirir. Ayrıca, Arhavi konumu nedir ve bu konumun Gürcistan sınırına olan yakınlığı, bölgenin tarihsel ve kültürel etkileşimlerini de şekillendirmiştir. Arhavi'nin eşsiz doğası, kültürel mirası ve gelenekleri hakkındaki tüm ayrıntıları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

ARHAVİ NEREDE?

Arhavi nerede sorusunun coğrafi yanıtı, Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Doğu Karadeniz kıyı şeridinin en doğu ucunda yer aldığıdır. İlçe, batısında Rize'nin Fındıklı ilçesi, doğusunda ise Artvin'in Hopa ilçesi ile komşudur. Güneyinde, denize paralel uzanan Doğu Karadeniz Dağları'nın (Kaçkar Dağları'nın uzantıları) heybetli yamaçları bulunur. Bu coğrafi yapı, Arhavi'yi dar bir kıyı şeridi ve hemen arkasında yükselen, derin vadilerle yarılmış dağlık bir hinterlanddan oluşan bir yerleşim yeri yapar. İlçenin merkezinden geçen ve Kaçkar Dağları'ndan doğan Kapisre Deresi, ilçenin en önemli su kaynağıdır.

REKLAM ARHAVİ HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ İLDE? İdari olarak Arhavi hangi şehirde ve Arhavi hangi ilde sorularının net cevabı Artvin'dir. Arhavi, Artvin ilinin 8 ilçesinden biridir. Ancak Artvin ilinin coğrafi yapısı nedeniyle özel bir konuma sahiptir. Artvin il merkezi, Çoruh Nehri vadisinde, denizden oldukça içeride ve yüksek bir konumda yer alırken, Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ile birlikte ilin Karadeniz'e kıyısı olan üç sahil ilçesinden biridir. Bu durum, Arhavi'yi Artvin'in denizle ve kıyı yoluyla dünyayla buluştuğu önemli bir kapı haline getirir. ARHAVİ HANGİ BÖLGEDE? Coğrafi olarak Arhavi hangi bölgede sorusunun yanıtı, Karadeniz Bölgesi'dir. Daha detaylı bir tanımlama ile bölgenin Doğu Karadeniz bölümünde yer alır. Bu bölüm, Türkiye'nin en fazla yağış alan, en sık ve en zengin ormanlarına sahip, en engebeli ve en heyelanlı arazilerini barındıran coğrafyasıdır. Arhavi, bu coğrafyanın tüm karakteristik özelliklerini en yoğun şekilde yansıtan yerlerden biridir. Yıl boyunca yeşilin her tonunun görülebildiği dik yamaçlar, gürül gürül akan dereler, aniden bastıran sis ve sürekli yağan yağmur, Arhavi'nin doğal kimliğini oluşturur.