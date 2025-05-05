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        Haberler Gündem Güncel Arı kovanlarını parçaladı | Son dakika haberleri

        Yayladaki arı kovanlarını parçaladı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde ayı, bir üreticinin yaklaşık 20 arı kovanını parçaladı. Ayının kaçtığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:51
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde yaylaya inen ayı, bir üreticinin yaklaşık 20 arı kovanını parçaladı.

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        Develi ilçesi Şıhlı Mahallesi'nde bal üreticiliği yapan Sümeyye Ardıçoğlu, babası Kemal Ardıçoğlu ile arı kovanlarını kontrol etmek için yaylaya gitti.

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        Ardıçoğlu, 30 arı kovanından yaklaşık 20’sinin ayı tarafından parçalandığını gördü.

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        Olayın ardından akşam saatlerinde araçla mahalleye gidenler tarafından bir ayının kaçtığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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        Görüntülerde, ayının araçtan kaçtığı ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

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        #arı kovanı
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