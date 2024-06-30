Ariana Grande'ye seri katil Jeffrey Dahmer'ın kurbanının ailesinden tepki

Tony Hughes'un annesi Shirley Hughes, Ariana Grande'nin açıklamalarından rahatsız olduğunu belirterek; "Bana öyle geliyor ki aklından zoru var. 'Onunla akşam yemeği yemek isterdim' demek hoş ya da komik değil. Ayrıca gençlere söylememeniz gereken bir şey, ki bunu yaptığını söylüyor" dedi.