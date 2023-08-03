Ariana Viera'nın Annesi Vivian Ochoa, kızının olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından iki kez hayata döndürüldüğünü ancak hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiğini söyledi.

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Vivian Ochoa, kızı Ariana Viera'yı her zaman başkaları için orada olan, yardımsever biri olarak nitelendirerek, nazik ruhunun kazaya yol açan yorgunluğa neden olduğunu belirtti.

Ariana Viera, bir taraftan modellik kariyerini sürdürürken diğer yandan bir temizlik şirketini yönetiyordu.