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Arif Güloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Arif Güloğlu'nun hastalığı nedir, son durumu nasıl?

Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncularından biri olan ve hayat verdiği Mc Yıkık karakteriyle oldukça ilgi toplayan Arif Güloğlu, bir süre önce lenf kanserine yakalanmıştı. Başarılı oyuncunun son durumu merak ediliyor...

Arif Güloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Arif Güloğlu'nun hastalığı nedir, son durumu nasıl?

BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı. Arif Güloğlu, Çok Güzel Hareketler 2 programına tedavisi nedeniyle ara verdi. İşte Arif Güloğlu'nun hayatı hakkında merak edilenler...

ARİF GÜLOĞLU SON DURUMU NEDİR?

Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Arif Güloğlu son durumu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yok ancak sanatçının 3 gün önce resmi Instagram hesabından canlandırdığı Mc Yıkık'ın fotoğrafını paylaşıp "Söylenecekler bitmedi daha" paylaşımı hayranlarını oldukça sevindirdi ve ümitlemdirdi.

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 1.73 boyunda, 69 kiloda ve başak burcudur. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti.

Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Arif Güloğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda " Bu hastalığı hızla atlatacağıma inanıyorum" dedi.

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