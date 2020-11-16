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Arıza 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 10. bölümde neler oldu?

SHOW tv ekranlarının sevilen dizisi Arıza 10. bölümüyle dün akşam saat 20.00'de ekrandaydı. Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerini paylaştığı Arıza 10. bölümde neler oldu? Arıza 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arıza 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 10. bölümde neler oldu?

SHOW TV'nin yeni sezon dizilerinden Arıza'da heyecan durulmuyor. Takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Arıza 10. bölüm dün akşam izleyici karşısına çıktı. Halide ile Ali Rıza'nın yakınlaşmasıyla dikkatleri üzerin çeken Arıza 10. bölümde neler oldu? Nefes kesen 10. bölümün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Arıza 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARIZA 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Cabir’in vurduğu Mert’i hastaneye yetiştirir. Mert ameliyata alınır. Cabir, Mert’in ameliyattan sağ çıktığını öğrenince adamlarıyla hastaneye gelir sonrasında ise Ali Rıza ve Muzaffer tarafından yakalanır.

Ali Rıza, Cabir’le işinin bitmediğini, Cabir sayesinde konsorsiyumu dize getirebileceği Muzaffer’e söyler ve planını açıklar.

Konsorsiyumdaki herkes Cabir’in saldırılarına maruz kalır ve konsorsiyum çatırdamaya başlar, ta ki günün sonunda Ali Rıza Murat’ın ve Derya’nın canını kurtarıp, Cabir’i vurana dek. Burak ise artık oyun dışında kalır ve konsorsiyumdan atılır.

ARIZA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Heyecanın durulmadığı Arıza yeni bölüm fragmanı takipçiler tarafından merak ediliyor ancak 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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