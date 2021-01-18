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Konsorsiyumda gerilim tırmanıyor!

Show TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler dikkat çekti. İhtiyar'ın kararları sonucunda konsorsiyumda tüm düzen değişirken, finalde Haşmet Gürkan'ın Fuat Ersoylu'nun karşısına çıktığı gerilim dolu anlar soluksuz izlendi

Arıza'da konsorsiyumda gerilim tırmanıyor!
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Show TV'nin beğeniyle izlenen ve Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde İhtiyar'ın, konsorsiyumdaki dengeleri alt üst eden kararları sonucunda Ersoylu ailesinde taşlar yerinden oynadı. Fuat'ın yerine Murat Ersoylu'nun koltuğa oturması ise aile içinde çatlaklara sebep oldu.

Alınan kararlardan sonra Fuat ve Burak, saldırılar düzenleyerek harekete geçerken Murat Ersoylu'nun, Ali Rıza ve Haşmet Ağa tarafında yer alması herkesi şoke etti. Fuat ve Burak'ın saldırı planı geri teperken, yaşanan tüm bu çarpıcı gelişmeler konsorsiyumdaki dengeleri tamamen değiştirdi.

Finalde Haşmet Gürkan'ın, Fuat Ersoylu'nun karşısında olduğu gerilim dolu anlarda ise heyecan doruklara ulaştı. Haşmet ve Fuat arasında neler olacağı büyük merak konusu olurken, konsorsiyumdaki düzenin de bundan sonra nasıl olacağı akıllarda soru işareti bıraktı.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #KURALLARBELLİ DEDİ!

Arıza, dün akşam yayınlanan 18. bölümüyle ABC1 20+'da 4.99 izlenme oranı (reyting),9.77 izlenme payı (share),AB'de 3.95 izlenme oranı (reyting),8.40 izlenme payı (share),Total’de 6.10 izlenme oranı (reyting),12.40 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla #KurallarBelli etiketi uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

KONSORSİYUMUN YENİ BAŞKANI; MİTHAT!

Haşmet, eşi ve çocuklarının Fuat tarafından öldürüldüğünü öğrendikten sonra ilk kez Fuat'ın karşısına çıkarken, Haşmet ve Fuat'ın bu yüzleşmesi gerilim dolu anlara sahne oldu.

İhtiyar ile görüşen Haşmet, yaptıkları anlaşmaya sadık kalarak Fuat'a bir şey yapmadı. İhtiyar'ın isteği üzerine konsorsiyumda ateşkes sağlanırken, ortaklığın yeni başkanı da Mithat oldu. İhtiyar'ın kararları sadece konsorsiyumda değil Ersoylu ailesinde de tüm dengeleri değiştirdi. Fuat'ı görevden alan İhtiyar, yerine oğullarından Murat Ersoylu'yu getirdi.

Konsorsiyuma yeni başkan;

Ersoyluların başına Murat geçiyor;

ALİ RIZA, FATİH'İN İNTİKAMINI ALDI!

Fatih, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken, cenazeden önce intikam yemini eden Ali Rıza, Fatih'e bunu yapanlardan hesap sordu. Sorumluların peşine düşen Ali Rıza, onları buldu ve Fatih'in intikamını aldı.

Son görev;

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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