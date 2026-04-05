Arızalanan minibüse çarpan araçta 6 yaralı
Melikgazi'de gece saatlerinde arızalanan minibüse arkadan çarpan hafif ticari araç kazaya yol açtı. Aralarında bir bebeğin de bulunduğu 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 05.04.2026 - 01:53
Kayseri’de seyir halindeyken arızalanan minibüse hafif ticari aracın çarpması sonucu 1’i bebek 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı’nda meydana geldi. G.B. yönetimindeki minibüse seyir halindeyken arızalandığı sırada Ş.E. idaresindeki hafif ticari araç arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde minibüsteki 1’i bebek 4 kişi ile hafif ticari araçtaki 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
