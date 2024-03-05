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        Haberler Dünya Arjantin'de Milei, devlete ait haber ajansı Telam'ı kapatma kararı aldı

        Arjantin'de Milei, devlete ait haber ajansı Telam'ı kapatma kararı aldı

        Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei hükümeti, harcamaları kısmak amacıyla Arjantin Ulusal Haber Ajansı Telam'ı kapatma kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:45 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:46
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        Milei'den tepki çeken kapatma kararı
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        Kararın ardından Telam çalışanları merkez bina önünde toplanarak, hükümeti protesto etti.

        Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, Yürütme Merkezi Casa Rosada'da yaptığı basın toplantısında, "Bu kararın alınmasında çoğulcu medya ya da basın özgürlüğüne darbe vurulduğu iddiaları asılsızdır. Ekleyecek başka bir şey yok, Devlet Başkanı Milei'nin seçim kampanyasındaki vaatlerinden biriydi ve uygulanması için talimat verdi" ifadesini kullandı.

        Telam'ın 24 milyon dolar zarar ettiğini belirten Adorni, çalışanlarla ilgili teknik konuların analiz edildiğini kaydetti.

        Arjantin'de faaliyet gösteren çok sayıda yazılı ve görsel medya temsilcileri yaptıkları ortak basın açıklamasında, hükümetin Telam kararının ifade özgürlüğüne vurulmuş bir saldırı olduğu belirtildi.

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        1945'te kurulan devlete ait Telam'ın 700 çalışanının bulunduğu bildirildi.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Arjantin
        #Javier Milei
        #dünya
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