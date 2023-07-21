Newell's'ın yeni futbol koordinatörü Pablo Guinazu, Icardi iddialarını yanıtlarken "Sessizce çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan kulüp ve taraftar için en iyisini yapmak" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sponsorluk töreninde Icardi sorusuna cevap vermiş ve "Mauro'nun eşiyle ilgili bir sağlık konusu var. Az kaldı. Birkaç tane daha testi var. Ondan sonra gelecekler" demişti.