Arjantin Devlet Başkanı Milei: İnsanlar, sosyalizmin halkı yoksullaştırdığını biliyor

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya'ya gerçekleştirdiği ziyarette "sosyalizme" yönelik eleştirilerde bulundu.

Milei, Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine bağlı Balneario Camboriu kentinde düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) konuştu.

Sosyalizmin Latin Amerika ülkelerini yıkıma sürüklediğini iddia eden Milei, sosyalizmden kurtulmanın zamanının geldiğini kaydederek "İnsanlar, sosyalizmin halkı yoksullaştırdığını biliyor artık. Dünyanın uyanma vakti geldi, nerede olursa olsunlar, onları bulundukları her yerden atacağız." ifadelerini kullandı.

Milei, yaptıkları reformlar sayesinde Arjantin'deki enflasyonu kontrol altına aldıklarını savunarak "Sosyalistlerin hoşuna gitse de gitmese de Arjantinlileri sefaletten kurtaracağız. Onların (muhalifler) desteğine ihtiyacımız yok, bizi durduramayacaklar, biz ülkeyi ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

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Arjantin'de hükümetine yönelik protestolara değinen Milei, muhalefeti, toplumun talep ettiği değişiklikleri engellemekle suçladı.

Milei, Brezilya ziyareti kapsamında, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yanı sıra Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya muhalif siyasetçilerle de bir araya geldi.