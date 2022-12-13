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Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası'nda tarihi rekora ortak oldu!

Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırmaya devam ediyor. Hırvatistan karşılaşmasıyla birlikte kariyerinin 25'inci Dünya Kupası maçına çıkan 35 yaşındaki tecrübeli isim, tarihi rekora ortak oldu. Messi ayrıca, Hırvatistan'a attığı golle Arjantin Milli Takım tarihine geçti.

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  • Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, Dünya Kupası'nda tarihi rekora ortak oldu!

    Arjantin Milli Takımı'yla belki de kariyerinin son Dünya Kupası'nı oynayan Lionel Messi, sergilediği performansla takımını yarı finale kadar taşımayı başardı. 
  • Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, Dünya Kupası'nda tarihi rekora ortak oldu!

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    Lionel Messi, yarı finaldeki Hırvatistan maçına ilk 11'de başlarken, Dünya Kupası tarihine geçti.
  • Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, Dünya Kupası'nda tarihi rekora ortak oldu!

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  • Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, Dünya Kupası'nda tarihi rekora ortak oldu!

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  • Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, Dünya Kupası'nda tarihi rekora ortak oldu!

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    Messi, 2022 Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını ise 5'e çıkarıp, Fransa'nın yıldızı Mbappe'yi yakaladı.

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