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Arjantin, Uruguay'ı farklı geçti

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, sahasında Uruguay'ı 3-0 yendi. Kolombiya ile golsüz berabere kalan Brezilya, ilk puan kaybını yaşadı

Arjantin, Uruguay'ı farklı geçti

10 takımın tek grupta mücadele ettiği elemelere, 5 karşılaşmayla devam edildi.

Arjantin, başkent Buenos Aires'teki Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda ağırladığı Uruguay'a, 38. dakikada yıldız oyuncusu Lionel Messi, 44. dakikada Rodrigo de Paul ve 62. dakikada Lautaro Martinez'in golleriyle 3-0 üstünlük sağladı.

Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı. Uruguaylı kaleci, özellikle Messi'nin kaleye yönelerek golle sonuçlanan ortasına yaptığı hatalı çıkışla dikkati çekti. Messi ise milli formayla 80. golüne imza attı.

Bu sonuçla Arjantin, grupta 22 puana ulaşarak Brezilya'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. 16 puanlı Uruguay ise averaj farkıyla 4. sırada kaldı.

BREZİLYA PUAN KAYBETTİ

Kolombiya, Metropolitano Roberto Melendez Stadı'nda konuk ettiği lider Brezilya ile 0-0 berabere kaldı.

Puanını 15'e yükselten Kolombiya 5. sırada yer alırken, grupta ilk kez kazanamayan Brezilya ise 28 puanla ilk sırada kalmaya devam etti.

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