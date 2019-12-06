Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokakların 534. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. yeni bölümde Selin, Mesut için endişelidir. Ancak Mesut söyledikleriyle Selin'in içini rahatlatır. Engin Müdür ise Erkan'ın bütün foyalarını ortaya çıkartma peşindedir. Erkan'ı kesin bir dille uyarır. Hakan yeni bir aşka yelken açmıştır. Zeliha, Tarık hakkında öğrendiklerini kaldıramaz. İkili kavgaya tutuşur. Ezgi ise Nadir tarafından ona bırakılan yüklü miktar para konusunda oldukça şaşkındır. Ezgi bu parayı alacak mı? İşte Arka Sokaklar 534. bölüm fragmanları...

ARKA S0KAKLAR 534. BÖLÜM FRAGMANLARI

Rıza Baba şehit cenazeleri ve Mesut ile Cemal’i almak için Serboran’a geliyor!

Mesut yaşadıklarına dayanamayıp intihar edeceği sırada silah tutukluluk yapar. Tam Akif’in silahını aldığı sırada teröristler gelir ve Mesut ikisini de vurur. Bu sırada Cemaller çatışmaya devam ederken, Hamza kaçar. Mesut ise, hem psikolojik hem de fiziksel olarak kötü durumdadır.

Mesut ve Cemal ruhen yıkık olsalar da artık İstanbul’dalardır. Mesut, Selin’i ziyarete gider. Selin, Mesut’ta bir tuhaflık olduğunu fark eder.

Tarık, Zeliha’yı eve kapatmış, psikolojik baskı yapmaya devam etmektedir. Genç kızın dengesi iyice alt üst olmuş, yaşadıklarının şokundadır.

Pınar’ın ikiz bebekleriyle ilgili sıkıntıları vardır. Bebeklerden birinin sağlık açısından alınması gereklidir; ancak, Pınar istemez.

Zeliş, Kurye'nin gerçek yüzünü gördükten sonra rehine olarak eline düşüyor. Ekip özellikle de Hüsnü Zeliş'i kurtarmaya çalışıyorlar. Kurye'nin pis işleri ortaya çıkmaya başladıktan sonra onu yakalamak Zeliş'in kurtulmasına kalıyor. Kurye bu durumun farkında olarak Zeliş'i kimsenin bilmediği bir yere saklıyor. Hüsnü, Zeliş'e ulaşamamanın verdiği can sıkıntısıyla ne yapacağını bilmez bir haldedir. Ona bu konuda yardım edecek tek unsur Rıza Baba ve ekibidir. Ekip, Zeliş'i kurtarmayı başarabilecek mi? Zeliş, Kurye'nin elinde neler yaşaycak? Kurye, yakalanmaktan kurtulabilecek mi?

Mesut, Serboran kırsalındaki zor durumdan kurtulmayı başarmıştır. Oradaki görev bitmiş ve ekibe tekrar katılmıştır. Bu duruma en çok Selin sevinir. Mesut, teröristlerce sıkıştırıldığı yerden kurtulmayı nasıl başardı?

Hakan, peşine düştüğü suçluyu yakalamayı başarır; fakat, onda anlaşılamayan bir öfke mevcuttur. Yakaladığı adam teslim olduğu halde ona şiddetli bir şekilde saldırır. Onu bu durumdan Ali kurtarır. Bu olay Rıza Babaya ulaştığı zaman Hakan ile ilgili bir karar alınır. Hakan adamı neden bu kadar hırpaladı? Bu adamın Dilek ile bir bağlantısı var mı?