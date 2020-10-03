Arka sokaklarda heyecan doruktaydı. 15 sezondur ekrana gelen dizinin Cuma akşamı yayınlanacak 559’uncu bölümünde Selin (Oya Okar) ve Mesut (Şevket Çoruh),dünya evine girdi.

ARKA SOKAKLAR 2 EKİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut nikah için anlaştığı mekanla zam yüzünden sorun yaşar. Kısa sürede yeni bir yer bulmaları gerekmektedir. Mesut’un aklına Gazi’nin Yeri gelir. Mazlum karşı çıkar. Kendi elleriyle Selin’i, Mesut’a vermeye yanaşmaz; ancak, nihayet büyük gün gelip çatar. Herkeste tatlı bir telaş içinde nikaha hazırlanmaktadır. Arda, Başak’a olan ilgisini gizlemez ve Başak’ı nikaha davet eder. Başak başta şaşırır ve komik bir şekilde reddeder. Arda’da bu duruma bozulur. Ayrıca Engin’de bu ilgiyi fark etmiştir.

Elif ağır yaralı kurtulur. Elif’in kurtulduğunu öğrenen Özcan’da boş durmaz ve hastaneye doktor kılığında bir tetikçi gönderir. Tetikçi henüz yoğun bakımda olan Elif’in işini bitirmek uygun anı kollarken bir hemşire onu fark edip afişe edince tesadüfen hastaneye teftişe gelen Hakan adamın peşine düşer ve yakalar. Elif’in durumu düzelir normal odaya alınır bu kez de üvey babası Kazım kızın peşine düşer. Mesut ve Selin’in nikah günü Tunç, önce Elif’i ziyaret etmek ister; ancak, hastanede onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

Tekin artık tamamen iyileşmiştir; ama, minik minik nazlanmaları devam eder. Zeliha, Covid-19 haberi için Tekin ile canlı yayın röportajı yapar. Tekin entel tiyatrocular gibi giyinir ve röportajı kendi şovuna döndürür. Zeliha ile atışırlar. Bu haberin üstüne Tekin'e bir mafya dizisinden teklif gelir. Role hazırlanmak için yeni yetme mafya gibi giyinir ve o şekilde davranır. Hüsnü’de bu duruma sinir olur. Tatlı sert atışırlar.

ARKA SOKAKLAR 560. YENİ BÖLÜM FRAGMANI,