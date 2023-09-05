Arka Sokaklar'da Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar'da Rıza Baba'yı oynayan Zafer Ergin diziden çıktı mı?

Yaklaşık 10 aylık bir aranın ardından sevenlerine kavuşan Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın geleceği merak konusu olmuş durumda. 639. bölümün sonunda intihar eden Rıza Baba'nın hayatta kalıp kalmayacağı ile ilgili yeni bölümün fragmanında önemli tüyolar verildi. İşte, detaylar...

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar Evreninde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; aylar önce başlarına gelen büyük felaket, ekibin dağılmasına sebep olmuştur. Ekibin demirbaşlarından dört isim artık polis değildir. Gençler (Arda, Emre, Alper, Sinem) ufak tefek cezalarla kurtulsa da bir arada kalamamış, her biri farklı bir şubeye verilmiştir. Tüm bu olumsuzluklardan İstanbul da payına düşeni almıştır.

Sokaklarda hayat, iyiler için çok zor, kötüler içinse çok kolay hale gelmiştir. Uyuşturucu, yolsuzluk, silahlı şiddet, kentin göbeğinde düzensiz gettolar, irili ufaklı mafyalaşma ve hepsi bir yana, iyiden iyiye yerleşmiş ‘kural tanımazlık’ artık şehrin tüm damarlarına sızmıştır.