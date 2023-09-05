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        Haberler Televizyon Arka Sokaklar'da Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar'da Rıza Baba'yı oynayan Zafer Ergin diziden çıktı mı?

        Arka Sokaklar'da Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar'da Rıza Baba'yı oynayan Zafer Ergin diziden çıktı mı?

        Kanal D'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan ve uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara geri dönen dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın akıbeti merak konusu oldu. 639. bölümün sonunda intihar ettiği görülen Rıza Baba'nın ölüp ölmeyeceği gündem oldu. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 14:56 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:56
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        Yaklaşık 10 aylık bir aranın ardından sevenlerine kavuşan Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın geleceği merak konusu olmuş durumda. 639. bölümün sonunda intihar eden Rıza Baba'nın hayatta kalıp kalmayacağı ile ilgili yeni bölümün fragmanında önemli tüyolar verildi. İşte, detaylar...

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        ARKA SOKAKLAR'DA RIZA BABA ÖLECEK Mİ?

        Rıza Baba'nın 639. bölümünde intihar ettiğinin görülmesinin ardından yeni bölüm fragmanında öldüğü ve cenazesinin kaldırıldığı görülüyor.

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        ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Arka Sokaklar Evreninde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; aylar önce başlarına gelen büyük felaket, ekibin dağılmasına sebep olmuştur. Ekibin demirbaşlarından dört isim artık polis değildir. Gençler (Arda, Emre, Alper, Sinem) ufak tefek cezalarla kurtulsa da bir arada kalamamış, her biri farklı bir şubeye verilmiştir. Tüm bu olumsuzluklardan İstanbul da payına düşeni almıştır.

        Sokaklarda hayat, iyiler için çok zor, kötüler içinse çok kolay hale gelmiştir. Uyuşturucu, yolsuzluk, silahlı şiddet, kentin göbeğinde düzensiz gettolar, irili ufaklı mafyalaşma ve hepsi bir yana, iyiden iyiye yerleşmiş ‘kural tanımazlık’ artık şehrin tüm damarlarına sızmıştır.

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        Daha düne kadar Rıza Baba’nın kullandığı odada şimdilerde, asayişten Ünal Başkomiser oturmaktadır. Ancak kendisi o koltuğu doldurabilecek nitelikte biri mi, bu oldukça şüphelidir. Diğer yandan Ünal’ın bir numarası genç komiser Kadir, kendince haklı sebeplerden ötürü Rıza’yı ve ekibi düşmanı bellemiştir. Aslında gözü pek, yiğit ve ‘doğru’ bir genç adamdır ancak, Ünal’ın aklına soktuğu yalanların etkisindedir. Rıza Baba ve ekibi, üzerlerindeki ölü toprağını silkeleyip, kendilerine oynanan oyunu bozmak için kolları sıvarlar. Ancak bu kez yol, her zamankinden çetindir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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