Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arka Sokaklar dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından ülke genelinde yas ilan edildi. 11 ili vuran depremin sonrasında diziler, filmler ve programlar yayınlanmadı. Başrolünde Şevket Çoruh, Zafer Ergin, Oya Okar ve Özgür Ozan gibi ünlü isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin haftalardır yayınlanmaması merak konusu oldu, gözler yeni bölüm tarihine çevrildi. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi hakkında merak edilenler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Arka Sokaklar dizisi bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Arka Sokaklar yeni bölüm haftalarda ekrana gelmiyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Her hafta Cuma günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yayın tarihi merak konusu oldu. Oyuncu kadrosuve konusuyla dikkat çeken uzun soluklu dizinin ayladır yayınlanmaması çeşitli iddiaları gündeme getirdi. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm tarihine ilişkin merak edilen detaylar...
  • Arka Sokaklar dizisi bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

    Son olarak 638. yeni bölümüyle yayınlanan Arka Sokaklar, 24 Şubat akşamı da yayınlanmayacak.

     
  • Arka Sokaklar dizisi bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

    Arka Sokaklar'ın yapımcısı ve yönetmeni olan Türker İnanoğlu, kalça kemiği kırılması nedeniyle bir süredir ekrana gelmiyordu.
  • Arka Sokaklar dizisi bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    En son 18 Kasım tarihinde 638. bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm yayın tarihi henüz belli olmadı. Türker İnanoğlu'nun oğlu olan İlker İnanoğlu geçtiğimiz günlerde diziye devame deceklerini açıkladı.
  • Arka Sokaklar dizisi bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

    18 Kasım 2002 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 638. Bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor!

    Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem’in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya’yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. 

    Ekip, onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır.

    Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe’nin başına çok büyük işler açacaktır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.