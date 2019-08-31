Arka Sokaklar'da Mesut Komiser'e ne oldu? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'da neden yok? şeklindeki sorular Arka Sokaklar dizisi hayranları tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'ın yeni sezonun yeni fragmanında Rıza Baba, Mesut Komiser'in fotoğrafını panodan kaldırıyor...

ARKA SOKAKLAR'DA MESUT KOMİSER (ŞEVKET ÇORUH) NEDEN YOK?

Mesut'un ayağındaki sakatlık nedeniyle zor yürümesi ve Rıza Baba'nın panodan fotoğrafını çıkarması dikkat çekti. Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh'un diziden ayrılıp ayrılmadığı ise henüz bilinmiyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.