ARKA SOKAKLAR 627. BÖLÜM ÖZETİ

Esra’yı yaralayan Rehat ile Hüsnü arasında yaşanan restleşme çevredekiler tarafından kamera kaydına alınır. Kaydın internet ortamında hızla yayılması yalan haberleri de beraberinde getirir. Rehat’ın polis tarafından öldürülüp üstünün kapatıldığını düşünen bir grup çete etrafa tehlike salar. Gittikçe büyüyen bu olay, Rehat’ın hastaneden kaçırılmasıyla daha da büyüyecek ve tehlikeli hale gelecektir.