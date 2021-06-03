Arka Sokaklar, 18 Haziran'da 594. bölümle sezon finali yapacak. Diziye ilk sezonda dahil olan Tekin karakterini canlandıran Onur Bay, yeni sezonda olmayacak.
ARKA SOKAKLAR ONUR BAY DİZİDEN NEDEN AYRILIYOR?
Arka Sokaklar dizisinin sezon finali öncesi bir ayrılık haberi geldi. 15 yıldır dizide Tekin rolüne hayat veren Onur Bay'ın projeye veda edeceği ortaya çıktı. 25 yaşındaki Bay, 10 yaşından beri dizide oynuyor.
Onur Bay 10 yaşından beri dizide rol almış ve Tekin karakterini canlandırmıştı. Şimdi 25 yaşında olan Onur Bay, finale birkaç bölüm kala diziden senaryo gereği ayrılacak.
ONUR BAY KİMDİR?
1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Onur Bay aslen Orduludur.
Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimini tamamladı.
İlk kez ekranlarda 2005 yılında Köpek adlı dizide rol alarak göründü.
2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım attı ve adını geniş kitlelere duyurdu.
2010 yılında Çakallarla Dans sinema filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.
Onur Bay 1.77 cm boyunda, 70 kilo ve oğlak burcudur.
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