Arkadaşları damadı düğün salonuna eşekle götürdü

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Gülşen Koral ile hayatını birleştiren Tuncay Duman, düğün salonuna gelin arabası yerine arkadaşları tarafından eşekle götürüldü.

İlçedeki bir tesiste pazar günü verilen yemeğin ardından gelin alma merasimi gerçekleştirildi.

Gelin arabasına binerek düğün salonuna doğru yola çıkan çiftin önü, damadın arkadaşları tarafından kesildi.

Arkadaşları tarafından araçtan indirilerek gözlük takılan, kara lastik ayakkabı, yün çorap ve yün yelek giydirilen damat, eşeğe bindirildi. Eşekle yaklaşık 300 metre mesafedeki düğün salonuna giden damat, salondaki davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.