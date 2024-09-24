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        Haberler Gündem Arkadaşları damadı düğün salonuna eşekle götürdü - Güncel Haberler

        Arkadaşları damadı düğün salonuna eşekle götürdü

        Kendisinden önce evlenen arkadaşlarına çeşitli şakalar yapan damat Tuncay Duman, düğün salonuna gelin arabası yerine arkadaşları tarafından eşekle götürüldü. Duman, kendisinden önce evlenen arkadaşlarına çeşitli şakalar yaptığını belirterek, "Böyle bir şaka beklemiyordum. Ben de çok eziyet yapmıştım ama bunlarınki daha değişik geldi. Etme bulma dünyası" diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 20:47 Güncelleme: 24.09.2024 - 20:56
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        Eşek şakası
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Gülşen Koral ile hayatını birleştiren Tuncay Duman, düğün salonuna gelin arabası yerine arkadaşları tarafından eşekle götürüldü.

        İlçedeki bir tesiste pazar günü verilen yemeğin ardından gelin alma merasimi gerçekleştirildi.

        Gelin arabasına binerek düğün salonuna doğru yola çıkan çiftin önü, damadın arkadaşları tarafından kesildi.

        Arkadaşları tarafından araçtan indirilerek gözlük takılan, kara lastik ayakkabı, yün çorap ve yün yelek giydirilen damat, eşeğe bindirildi. Eşekle yaklaşık 300 metre mesafedeki düğün salonuna giden damat, salondaki davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.

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        Ardından Duman, üzerindeki kıyafetlerle arkadaşlarıyla çiftetelli oynadı.

        Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcının kıydığı nikahın ardından bir süre eğlenen çift, daha sonra evlerine gitmek üzere salondan ayrıldı.

        Evine giderek Dumana sofra kurduran arkadaşları, ardından sırayla el arabasına binerek damat tarafından mahallede tur attırıldı.

        Daha sonra damada kına yakan arkadaşları, müzik eşliğinde oynadıktan sonra dağıldı.

        Damat Tuncay Duman, kendisinden önce evlenen arkadaşlarına çeşitli şakalar yaptığını belirterek, "Böyle bir şaka beklemiyordum. Ben de çok eziyet yapmıştım ama bunlarınki daha değişik geldi. Etme bulma dünyası." diye konuştu.

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        #Tuncay Duman
        #Taraklı
        #haberler
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