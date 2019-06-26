Voleybolda 2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'daki merkez ofisinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda Türk takımların rakipleri ve müsabakaların tarihleri şöyle:

- Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu

Dinamo Bükreş (Romanya) - Arkas Spor

Galatasaray - Dukla Liberec (Çekya)

İlk karşılaşmalar 10-12 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.