Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Arktik için atılacak adımları görüşüyoruz" | Dış Haberler

        "Arktik için atılacak adımları görüşüyoruz"

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ve Çin'in de Arktik bölgesinde faaliyetlerini artırdığını ifade ederek, bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla atılacak adımları görüştüklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 18:17 Güncelleme: 12.01.2026 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Arktik için atılacak adımları görüşüyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşüyoruz." dedi.

        Rutte, ziyaret ettiği Hırvatistan'da Başbakan Andrej Plenkovic'le ortak basın toplantısında konuştu.

        İngiltere ve Almanya öncülüğünde bazı Avrupa ülkelerinin Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için adım atma niyetinin sorulması üzerine Rutte, "Tüm müttefikler Arktik bölgesinin güvenliğinin önemi konusunda mutabık. Çünkü deniz yollarının açılmasıyla birlikte Rusların ve Çinlilerin bölgede daha aktif hale gelme riski olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

        Rutte, NATO'nun 7 üyesinin Arktik bölgesinde bulunduğuna dikkati çekerek, diğer taraftan Rusya ve Çin'in de bölgede faaliyetlerini artırdığını kaydetti.

        REKLAM

        Daha önce de bölgenin güvenliği için görüşmeler yürütüldüğünü belirten Rutte, "Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Rutte, ittifakın ve müttefiklerin Arktik bölgesinin güvenli kalmasını öncelik olarak belirlediğine, Grönland konusunda ise ortak savunmanın kilit olduğuna işaret etti.

        Grönland'ın NATO'nun kilit öneme sahip bir parçası olduğunu vurgulayan Rutte, bu konuda ittifak genelinde çok verimli görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

        Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tehdidine ilişkin sorulara doğrudan cevap vermekten kaçınarak, önemli olan hususun "bir sonraki adım için birlikte çalışmaya devam etmek" olduğunun altını çizdi.

        Türk dron teknolojisine övgü

        Resmi ziyareti kapsamında Albay Marko Zivkovic kışlasını da ziyaret eden Rutte, "Bugün sabah Türkiye'den dron teknolojisi alanında satın aldıklarınızı tekrar görme fırsatı buldum ve çok etkilendim." ifadelerini kullandı.

        Rutte, Hırvatistan'ın ABD ve Fransa'dan da satın aldığı teçhizatın yanı sıra kendi dron kapasitesini geliştirdiğine işaret etti.

        Avrupa hava sahalarında artan dron ihlallerine de değinen Rutte, ittifakın dron teknolojisini geliştirmeye devam ettiğine dikkati çekti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda