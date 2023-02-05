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Armie Hammer, sessizliğini bozdu: 13 yaşındayken tacize uğradım

Birçok kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ve bunların yamyamlık fantezileri içerdiği iddialarıyla gündemde olan Armie Hammer, sessizliğini bozdu. Henüz 13 yaşındayken bir papazın tacizine uğradığını söyleyen Hammer, "Bencildim, insanları, bana kendimi daha iyi hissettirmeleri için kullanıyordum ve sonra her şey bittiğinde yoluma devam ediyordum" diye konuştu

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  • Armie Hammer, sessizliğini bozdu: 13 yaşındayken tacize uğradım - Magazin haberleri

    ABD’li oyuncu Armie Hammer sosyal medya üzerinden kadınları taciz ettiği ve şiddet içerikli mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. 

    Bu yüzden anlaşma yaptığı projelerden ayrılmak zorunda kalan Armie Hammer, 2010'da nikâh masasına oturduğu iki çocuğunun annesi Elizabeth Chambers'le de 2020'de ayrılmıştı.  
  • Armie Hammer, sessizliğini bozdu: 13 yaşındayken tacize uğradım - Magazin haberleri

    Son iki yılı suskunluk içinde geçiren Armie Hammer, Air Mail'e konuştu. Rol aldığı 'Call Me By Your Name' (Beni Adınla Çağır) adlı filmle yıldızı parlayan Hammer, aynı zamanda hayatının en karanlık sırrını açıkladı.
  • Armie Hammer, sessizliğini bozdu: 13 yaşındayken tacize uğradım - Magazin haberleri

    Armie Hammer, henüz 13 yaşındayken bir papazın tacizine uğradığını itiraf etti. Hammer, bu yaşadığı olayın da yetişkinliğindeki cinsel davranışlarını şekillendirdiğini ileri sürdü. 36 yaşındaki oyuncu, kendisini tacizle suçlayan kadınların öne sürdüğü fiziksel şiddet davranışlarının kaynağının da bu korkunç olay olduğunu savundu.
  • Armie Hammer, sessizliğini bozdu: 13 yaşındayken tacize uğradım - Magazin haberleri

    Armie Hammer, çocuk yaşta uğradığı bu taciz nedeniyle, cinselliğin hayatına kontrolsüz bir şekilde girdiğini söyledi ve sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "O durumda güçsüzdüm. Kontrol bende olmadığı için cinsellikle korkunç bir şekilde tanıştım. Dana sonra da cinsel hayatımda kontrolü elimde tutmaya çalıştım."
  • Armie Hammer, sessizliğini bozdu: 13 yaşındayken tacize uğradım - Magazin haberleri

    KENDİSİNE YÖNELİK İDDİALARI REDDETTİ

    Armie Hammer, kendisine yöneltilen taciz iddialarını da ısrarla reddetti. Söz konusu kadınlarla giriştiği eylemlerin tamamen rızayla ve üzerinde anlaşarak gerçekleştiğini ileri sürdü. Oyuncu, genç kadınlara duygusal olarak tacizde bulunduğunu kabul etti ancak bir tecavüzcü olmadığını söyledi.
  • Armie Hammer, sessizliğini bozdu: 13 yaşındayken tacize uğradım - Magazin haberleri

    "BENCİLDİM"

    Armie Hammer, şu anda bütün hatalarını sahiplendiğini belirterek "Ben bencildim, insanları, bana kendimi daha iyi hissettirmeleri için kullanıyordum ve sonra her şey bittiğinde yoluma devam ediyordum" diye konuştu. Hammer sonra da "Şimdi daha sağlıklı, mutlu ve dengeli bir insanım" dedi.
  • Armie Hammer, sessizliğini bozdu: 13 yaşındayken tacize uğradım - Magazin haberleri

    Röportajda bir suçlu olmadığını ileri süren Armie Hammer, "kendini iptal kültürünün bir kurbanı olarak gördüğünü" söyledi. Hammer, akıl hocası olan ve geçmişte kendisi de kötü alışkanlıkları nedeniyle zor dönemler geçiren Robert Downey JR'ın olduğu gibi toplumun kendisine bir şans daha vermesini istiyor.
  • Armie Hammer, sessizliğini bozdu: 13 yaşındayken tacize uğradım - Magazin haberleri

    "KENDİMİ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNDÜM"

    Armie Hammer, skandalın patlak verdiği dönemde gittiği Cayman Adaları'nda kendini öldürmeyi düşündüğünü söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Okyanusa yürüdüm ve yüzmeye başladım. Sonra da boğulmayı, bana bir teknenin çarpmasını diledim ya da bir köpek balığının beni yemesini... Sonra çocuklarımın hala orada, kıyıda olduğunu hatırladım ve onları düşünerek bunu yapamadım" dedi.
  • Armie Hammer, sessizliğini bozdu: 13 yaşındayken tacize uğradım - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK BABASI

    Armie Hammer, 2010 - 2020 yılları arasında evli kaldığı çocukluk aşkı Elizabeth Cambers'ten Harper Grace (8) ve Ford Armand (6) adında iki çocuğu bulunuyor.
  • Armie Hammer, sessizliğini bozdu: 13 yaşındayken tacize uğradım - Magazin haberleri

     "KABURGAMI BARBEKÜDE PİŞİRİP YEMEK İSTEDİ"

    Öte yandan  Armie Hammer'in eski aşkı Courtney Vucekovich, daha önce söz konusu mesajların sürpriz olmadığını söylemişti.

    İlişkileri sırasında Armie Hammer’ın bazı tuhaf davranışlarının olduğunu ancak bunların üstüne tekrar düşünmediğini ve görmezden geldiğini belirten Vucekovich, "Kaburgamı kırmak ve barbeküde pişirip, yemek istedi" demişti.
  • Armie Hammer, sessizliğini bozdu: 13 yaşındayken tacize uğradım - Magazin haberleri

    İDDİALARI REDDETMİŞTİ

    2017'de Los Angeles'ta bir kadına tecavüz etmekle suçlanan oyuncu, 24 yaşındaki kadına tecavüz ettiği ve kaçmasına izin vermediği iddialarıyla gündeme gelmişti.

    Effie adındaki kadın, Hammer ile 2016'da 20 yaşındayken sosyal medya üzerinden tanıştığını ve ilişki ilerledikçe Armie Hammer'ın kendisi üzerinde manipülasyon taktikleri kullandığını iddia etmişti.

    Armie Hammer, istismar iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bana yapılan bu saçma iddialara cevap vermiyorum ama bu bana karşı ahlaksızca yapılan sahte sosyal medya saldırıları ışığında, çocuklarımı dört ay boyunca film çekmek için Dominik Cumhuriyeti'ne tek başlarına bırakmayacağım. Lionsgate, bu konuda beni destekliyor ve bunun için onlara minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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