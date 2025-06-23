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        Arnavutköy Belediyesi'nden 650 çocuk için sünnet şöleni

        İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi, 650 çocuk için sünnet şöleni düzenledi. Belediyenin geleneksel hale getirdiği Şehir Parkı'ndaki sünnet şöleninde, şişme oyun gruplarından pamuk şekere, çeşitli ikramlardan sahne gösterilerine kadar pek çok etkinlik gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:12
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        Arnavutköy'de 650 çocuk için sünnet şöleni
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        Arnavutköy Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği sünnet şöleni bu yıl 650 çocuk için düzenlendi. Program, Taşoluk Yeşil Camii'nde okunan Mevlid-i Şerif ile başladı.

        Duaların ardından aileler ve çocuklar konvoy eşliğinde Arnavutköy Şehir Parkı'na geçti.

        Şehir Parkı'nda düzenlenen şenlikte çocuklar ve aileleri için şişme oyun gruplarından pamuk şekere, çeşitli ikramlardan sahne gösterilerine kadar pek çok etkinlik gerçekleştirildi.

        Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Başkan Candaroğlu, programda yaptığı konuşmada, "Sünnet, Hz. İbrahim'le başlayıp Peygamber Efendimiz tarafından ümmetine tavsiye edilen ve İslam toplumları için büyük anlam taşıyan bir ibadettir. Biz de Arnavutköy Belediyesi olarak bu güzel geleneği yaşatıyor, ailelerimizin yanında oluyoruz. Bu yıl 650 evladımızın sünnet işlemlerini uzman sağlık ekiplerimizle birlikte, güvenli ve hijyenik koşullarda gerçekleştirdik. Her bir yavrumuza sünnet kıyafetlerini hediye ettik. Bugün burada bu güzel tabloyu görmek, çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak bizim için en büyük kazanç. Arnavutköy'de yeni bir yaşam anlayışı inşa ediyoruz. Yaklaşık 15 aydır hemşehrilerimizle gönül gönüle, omuz omuza çalışıyoruz. Dualarınızla, desteğinizle hep yanımızda oldunuz. İnşallah bugün yavrularımızın sünneti için toplandığımız bu meydanlarda yarın düğünlerine de hep birlikte şahitlik ederiz."

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