Arnavutköy'de bisikletiyle kaldırıma çarpan çocuk ağır yaralandı

Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında bisikletiyle yokuş aşağı hızla inen Abdullah A. (8), dengesini kaybederek kaldırma çarptı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan çocuğa ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Abdullah A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Tedavi altına alınan 8 yaşındaki Abdullah'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.