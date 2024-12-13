Arnavutköy'de "buz pisti" açıldı

İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi, Vadi Park içerisinde buz pistini hizmete açtı. Çevre bilincini artırmayı amaçlayan projede, geri dönüşüm ürünlerini getiren vatandaşlar piste ücretsiz giriş yapabiliyor.

Vadi Park içerisinde açılan buz pisti, hafta içi 16.00-20.00, hafta sonu ise 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Profesyonel standartlarda donatılan pistte, ailelere 7 yaş üzeri çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken aynı zamanda spor yapma imkanı sunuluyor.

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Buz pistinin dikkat çeken en önemli özelliklerinden biri, çevre bilincini teşvik eden geri dönüşüm kampanyası. Buna göre, atık pil, plastik kapak gibi geri dönüşüm malzemelerini getiren vatandaşlar, piste ücretsiz giriş yapabilecek.

Açılışta konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, ilçeye değer katan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Candaroğlu, "Her zaman komşularımızın yanında olacağız. Yepyeni Arnavutköy'deki vizyonumuzu ve misyonumuzu yansıtmaya devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de 'Arnavutköy'ü piste alalım' dediğimiz buz pistimiz oldu. Bu tesisimizle kış aylarında sizlere spor ve eğlence imkanı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sıfır atık ve iklim değişikliğiyle ilgili seferberliğine destek veriyoruz. Bu tesisimizden ücretsiz yararlanmak için geri dönüşüm ürünlerinizi getirmeniz yeterli" dedi.