Arnavutköy'de elektrikli minibüsle ücretsiz ulaşım

İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi tarafından Hadımköy Mahallesi'nde yerli ve yüzde 100 elektrikli, ücretsiz sefer yapacak minibüslerin tanıtım programı yapıldı.

Tanıtım programında konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, "Bugün ilçemize kazandırdığımız bu 6 araçla yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Hedefimiz, 3 yıl içinde bu sayıyı 30'a çıkararak, Arnavutköy'ün her noktasına çevre dostu, ücretsiz ulaşım sağlamaktır" dedi.

Çevreyi koruyarak, vatandaşlara daha temiz bir ilçede yaşama imkanı sunmayı sürdüreceklerini kaydeden Başkan Candaroğlu, "Yeni ring servisleri, Hadımköy'den Arnavutköy'e, Arnavutköy'den Bolluca'ya kadar geniş bir güzergahta hizmet verecek. Araçlar, kapalı pazar alanları ve belediye hizmet tesisleri gibi pek çok noktaya sıfır emisyonlu olarak çevre dostu ulaşım sunacak" diye konuştu.