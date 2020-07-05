Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Arnavutköy'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın

İstanbul Arnavutköy'de bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çakın yangın paniğe neden oldu.

arnavutköy mobliy atölye yangını
İHA

Arnavutköy’de bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çakın yangın paniğe neden oldu.

Yangın, dün saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya satış mağazasının imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan imalathane mahallede paniğe neden oldu.

Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından imalathanede incelemelerde bulunan ekipler, yangının çıkış nedenini tespiti için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şanlıurfa'da 17 uzun namlulu silah ele geçirildi
GÜNDEM17 uzun namlulu silah ele geçirildi
Adalet Komisyonu'nda Hitler tartışması - Haberler
GÜNDEMAdalet Komisyonu'nda 'Hitler' tartışması
Meteoroloji'den son dakika yüksek sıcaklık uyarısı! - Haberler
GÜNDEMMeteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!
Boğaz'da 'korona' teknelerine ceza
GÜNDEMBoğaziçi'nde korona partisi
Son dakika haberi... Sakarya'daki facia alanında çalışma yeniden başladı! Kayıplar aranıyor
GÜNDEMÇalışma yeniden başladı! Kayıplar aranıyor
Son dakika haberi... Anne oğulun kedi tartışmasında korkunç son
GÜNDEMAnne oğulun kedi tartışmasında korkunç son
Elazığ'da inşaatın 5. katından düşen işçiler ağır yaralandı
GÜNDEMElazığ'da inşaatın 5. katından düşen işçiler ağır ...
Bataklık Operasyonu davasında 34 şüpheli tutuklandı
GÜNDEMBataklık Operasyonu davasında 34 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da kaldırımı aşan otomobil evin bahçesine girdi
GÜNDEMİstanbul'da kontrolden çıkan araç evin bahçesine ...
Cezayir'de 4 bin 700 mahkuma Cumhurbaşkanlığı affı
GÜNDEMCezayir'de 4 bin 700 mahkuma Cumhurbaşkanlığı affı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X