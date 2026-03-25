Arpaz Kulesi zamana direniyor
Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Esenköy Mahallesi'nde bulunan ve günümüzde kullanılmayan Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı zamana direniyor
Giriş: 25.03.2026 - 11:27
1
Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Esenköy Mahallesi’ndeki Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı, 19. yüzyıl başlarında Arpaz Beyleri tarafından inşa edildi.
2
Akçay’a kadar uzanan geniş tarım arazilerini kapsayan bir çiftlik yerleşimi içinde bulunan yapıda, 17. ve 18. yüzyıllara tarihlenen Osmanlı dönemi izlerine de rastlanıyor.
3
Bey konağı, güvenlik kulesi, ambar, ahır ve müştemilattan oluşan kompleks, mimari yapısıyla şatoyu andırırken, Türkiye’de benzer bütüncül örneklerinin azlığıyla da dikkati çekiyor.
4
Kule, Arpazlı Hacı Hasan Bey tarafından 2. Mahmud döneminde Rodos’tan getirilen ustalara yaptırıldı.
5
Günümüzde kullanılmayan konak, zamana direnmeye devam ediyor.
6
7
8
9