Arsan önce yabancı ortak alıp paralelinde halka açılacak

Sakarya Ferizli'de kauçuk ürünleri üretimi yapan Arsan önümüzdeki 5 yılda yurtiçi ve yurtdışında şirket satın almaları yapmayı ayrıca yine 5 yıl sonra belirli bir büyüklüğe ulaşıp yabancı büyük bir ortak ve paralelinde halka açılmayı hedefliyor.

Şirketin 1957 yılında düdüklü tencere contası üretimi ile üretime başladığını belirten Arsan Genel Müdürü Mehmet Ürek, şirketin aradan geçen zamanda kauçuk ürünleri üretiminde dünyada söz sahibi haline gelindiğini belirterek, "30 milyon Euro ciro yapıyoruz. 450 çalışanımız var. Üretimimizin yüzde 65'ini 60'tan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Hem altyapıda sızdırmazlık ürünlerini hem de halk dilinde mesnet, damper ve amortisör denilen ürünleri aynı anda üretebilen başka bir kauçuk şirketi yok. Sadece Türkiye değil kendi alanında Avrupa'da en büyük entegre tesisiz" diye konuştu.

REKLAM

Ürek önümüzdeki 5 yılda 4 hedef pazar belirlediklerini bunların ABD, Romanya, Almanya ve Suudi Arabistan olduğunu kaydederek şunları söyledi: "ABD'de hem ofis hem depo kuracağız. Sızdırmazlık çözümleriyle önümüzdeki 4 yıl içinde üretim yapmaya başlayacağız. Akabinde Romanya'da depo ve ofis kuracağız. Arsan'ı global bir marka haline getirmeye çalışıyoruz. Hem yeşil hem dijital dönüşüme ciddi yatırım yapıyoruz."

NEON'DA YER ALMAK İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

En büyük pazarlarının Avrupa Birliği ve ülke olarak da Almanya olduğunu, sızdırmazlık ürünlerinde ise ABD'nin en büyük pazarları olduğunu ifade eden Ürek, hem sızdırmazlık hem endüstriyel çözümler hem de yapı ürünleri ürettiklerini dile getirerek, örnek olarak Kuzey Marmara Otoyolu, viyadükler, köprülerde ürünlerinin kullanıldığını anlattı. Ürek, üstyapı ve altyapı alanlarında bir çok projeye ürün verdiklerini veya ürünlerinin kullanıldığını belirterek, Almanya ile Danimarka arasında yapımı süren dünyanın en büyük denizaltı tünelinde sızdırmazlık ürünleri ve mesnetlerinin kullanıldığını kaydederek, yaklaşık 400 milyar dolarlık bir yatırımla süper lüks ve teknolojiyle donatılmış bir şehir olması planlanan Suudi Arabistan'ın Neon projesinde yer almaları için görüşmeler yapmaya başladıklarını söyledi.