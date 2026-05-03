        Arsenal: 3 - Fulham: 0 | MAÇ SONUCU

        Arsenal: 3 - Fulham: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 35. haftasında Arsenal, ağırladığı Fulham'ı 3-0 mağlup etti. Viktor Gyökeres (2) ve Bukayo Saka'nın golleriyle kazanan lider Arsenal, puanını 76'ya yükseltti ve iki maç fazlasıyla en yakın rakibi Manchester City'nin 6 puan önüne geçti. Fulham ise haftayı 48 puanla tamamladı.

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 01:20
        Lider Arsenal, maç fazlasıyla farkı açıyor!

        İngiltere Premier Ligi'nin 35. haftasında Arsenal, Fulham'ı konuk etti. Emirates'ta oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Arsenal oldu.

        Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 9 ve 45+4. dakikalarda Viktor Gyökeres, 40. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

        Gyökeres, bu sezon Fulham'a ilk 15 dakika içerisinde gol atan ilk futbolcu oldu.

        MAÇ FAZLASIYLA 6 PUAN FARK OLDU

        Fulham'a kulüp tarihinde hiç yenilmeyen ve 33. maçında 26. galibiyetini alan Arsenal, puanını 76'ya yükseltti ve en yakın takipçisi Manchester City'e 2 maç fazlasıyla 6 puan fark attı.

        Fulham ise 48 puanda kaldı.

        Arsenal, gelecek hafta bir başka Londra takımı olan West Ham'a konuk olacak. Fulham ise Bournemouth'u ağırlayacak.

