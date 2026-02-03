Habertürk
        Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

        İngiltere Lig Kupası'nda finale bir adım kala futbolseverleri Londra'da dev bir randevu bekliyor. Yarı final rövanşında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Chelsea'yi ağırlıyor. İlk karşılaşmayı 3-2 kazanarak avantajı eline alan kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde hata yapmadan finale yükselmenin peşinde. Chelsea ise deplasmanda alacağı farklı bir sonuçla kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Karşılaşmanın saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte detaylar...

        Londra derbisi bu kez İngiltere Lig Kupası yarı finalinde sahne alıyor. İlk maçtan galibiyetle dönen Arsenal, rövanşta sahasında Chelsea’yi konuk ederek finale adını yazdırmak istiyor. Mavi-beyazlı ekip ise dezavantajlı skorun rövanşında güçlü rakibi karşısında sürpriz bir geri dönüş hedefliyor. Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği Arsenal - Chelsea mücadelesinin ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. İşte maç yayın bilgisi...

        ARSENAL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

        İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş karşılaşması kapsamında Arsenal - Chelsea maçı 3 Şubat Salı günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Saat 23:00’te başlayacak Arsenal - Chelsea maçı, Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

        ARSENAL - CHELSEA MUHTEMEL 11'LER

        Arsenal: Arrizabalaga; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyokeres

        Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Pedro; Delap

