Londra derbisi bu kez İngiltere Lig Kupası yarı finalinde sahne alıyor. İlk maçtan galibiyetle dönen Arsenal, rövanşta sahasında Chelsea’yi konuk ederek finale adını yazdırmak istiyor. Mavi-beyazlı ekip ise dezavantajlı skorun rövanşında güçlü rakibi karşısında sürpriz bir geri dönüş hedefliyor. Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği Arsenal - Chelsea mücadelesinin ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. İşte maç yayın bilgisi...